Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков прокомментировал результативность Чалова

24 Января 2023 • 18:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Партизан
27.01 16:00

Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался о бомбардире ЦСКА Фёдоре Чалове, молодой форвард «армейцев» может преуспеть в гонке бомбардиров РПЛ этой весной.

«Обычно во второй половине сезона забивают меньше, но если Чалов сохранит свою стабильность, то он может зацепиться за лидерство в гонке бомбардиров. Опасные моменты он создаёт практически в каждом матче, вопрос в том, что он далеко не всё реализует», - цитирует Широкова «Матч-ТВ».

Бомбардирскую гонку в РПЛ сейчас возглавляют Владимир Сычевой из «Крыльев Советов» и Куинси Промес из московского «Спартака» - у обоих по 14 голов. У Чалова 11 забитых мячей в РПЛ в составе «красно-синих».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ПАРТИЗАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
19:45 · Россия. Премьер-лига
Манелов стал игроком тульского «Арсенала» официально
19:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Можно ввести тайм-ауты, это было бы интересно»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Колосков оценил итоги встречи РФС и УЕФА
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» в ближайшее время может объявить о двух новичках видео
19:29 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин вспомнил об истории с тюремным сроком
19:22 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Российский паспорт – помеха в Европе»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Скоро молодёжную сборную России вернут после бана»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Овчинников считает, что через полгода Россию вернут в еврокубки
19:05 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Радченко: «Белая карточка ничего в футболе не улучшит»
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Раньше в России был действительно хороший чемпионат»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал результативность Чалова
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Не хочу играть за сборную России в таких реалиях»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил перспективы Глушакова в «Пари НН»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Кечинов предсказал лучшего бомбардира РПЛ
18:34 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Нужно любой ценой поставить вопрос об участии сборной в международных турнирах»
Все новости
Рекомендуем