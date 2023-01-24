Широков прокомментировал результативность Чалова

Бывший российский полузащитник Роман Широков высказался о бомбардире ЦСКА Фёдоре Чалове, молодой форвард «армейцев» может преуспеть в гонке бомбардиров РПЛ этой весной.

«Обычно во второй половине сезона забивают меньше, но если Чалов сохранит свою стабильность, то он может зацепиться за лидерство в гонке бомбардиров. Опасные моменты он создаёт практически в каждом матче, вопрос в том, что он далеко не всё реализует», - цитирует Широкова «Матч-ТВ».

Бомбардирскую гонку в РПЛ сейчас возглавляют Владимир Сычевой из «Крыльев Советов» и Куинси Промес из московского «Спартака» - у обоих по 14 голов. У Чалова 11 забитых мячей в РПЛ в составе «красно-синих».