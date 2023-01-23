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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич верит, что Слуцкий ещё добьётся успеха

23 Января 2023 • 18:22 Комментировать
ЦСКА Москва
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Партизан
27.01 14:00

Бывший сербский вингер московского ЦСКА Зоран Тошич уверен, что российский тренер Леонид Слуцкий, переживающий сейчас не лучшие времена в тренерской карьере, ещё добьётся успеха в будущем.

«Он снова станет чемпионом России, уверен в этом. И не через пару лет, а гораздо раньше. Может быть, у руля ЦСКА, так как Слуцкий – легенда клуба. Но сейчас у ЦСКА хороший тренер – Владимир Федотов. Но для Слуцкого место в ЦСКА будет всегда», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, Леонид Слуцкий становился чемпионом России у руля «красно-синих» три раза, под его руководством тогда и играл серб.

На данный момент именитый тренер без работы, последним клубом, который он тренировал, был «Рубин» из Первой лиги. С казанцами Слуцкий вылетел из РПЛ в конце прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Зоран Тошич
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