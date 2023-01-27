Федотов: «Следим за попытками Дзюбы трудоустроиться»

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал последние слухи о том, что Артем Дзюба может стать футболистом московского ЦСКА. Федотов дал понять, что эти слухи не вполне соответствуют действительности, хотя в то же время признал, что уровень игрока вполне соответствует уровню армейского клуба.

- Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Дзюба выступал в ведущих российских клубах, таких, как питерский «Зенит» и московский «Спартак». В последнее время он пытался обустроить карьеру в Турции, но там не заладилось.