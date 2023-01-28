Орещук: «В ЦСКА Дзюба найдёт больше мотивации»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук не видит проблемы в гипотетическом переходе Артема Дзюбы в состав московского ЦСКА, он считает, что Дзюба может усилить команду. При этом Орещук считает важным фактором мотивацию - по его мнению, ЦСКА может мотивировать Дзюбу куда больше, чем некоторые другие клубы российской Премьер-лиги, упоминавшиеся в качестве возможного рабочего места для Артема.

- Не вижу никаких проблем в переходе Артема в ЦСКА, для команды это стало бы усилением. Он как раз больше найдет мотивации в ЦСКА, нежели в «Пари НН», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».