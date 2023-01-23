Тошич уверен, что скоро ЦСКА будет бороться за чемпионство

Бывший сербский вингер московских «армейцев» Зоран Тошич уверен, что его бывший клуб в скором времени будет способен бороться за чемпионство в России.

«Они хорошо начали сезон, но перед паузой чуть-чуть отпустили лидеров. Как болельщик ЦСКА, всегда надеюсь, что наша команда скоро будет бороться за чемпионство. Но этом году это будет тяжело сделать», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Тошич не исключил, что после того, как повесит бутсы на гвоздь, вернётся в московский ЦСКА, но уже на работу в структуре клуба.

Сейчас ЦСКА под руководством Владимира Федотова занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками после 17 летне-осенних туров.