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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал игроков РПЛ, которые готовы к переезду в Европу

24 Января 2023 • 00:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Партизан
27.01 14:00

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой назвал имена игроков, которые, по его мнению, уже могут проявить себя в европейских клубах.

«Первым приходит в голову Арсен Захарян, о нём много говорили в таком контексте, но постоянно что-то срывается», - цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Также он назвал молодого полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Мостовой уверен, что Пиняеву для переезда в Европу стоит ещё пару лет поиграть в РПЛ, а Дивеев - уже защитник довольно неплохого уровня для европейского клуба.

Ранее агент Дивеева подтвердил, что его клиентом интересуются европейские клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сергей Пиняев Игорь Дивеев Арсен Захарян
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