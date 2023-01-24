Мостовой назвал игроков РПЛ, которые готовы к переезду в Европу

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой назвал имена игроков, которые, по его мнению, уже могут проявить себя в европейских клубах.

«Первым приходит в голову Арсен Захарян, о нём много говорили в таком контексте, но постоянно что-то срывается», - цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Также он назвал молодого полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Мостовой уверен, что Пиняеву для переезда в Европу стоит ещё пару лет поиграть в РПЛ, а Дивеев - уже защитник довольно неплохого уровня для европейского клуба.

Ранее агент Дивеева подтвердил, что его клиентом интересуются европейские клубы.