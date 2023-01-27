Петржела сомневается в целесообразности контракта с Дзюбой для ЦСКА

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к Артему Дзюбе. Петржела считает, что Дзюба вряд ли чем-то сможет помочь московскому клубу, так как он утратил скорость для игры в современный футбол. Петржела считает, что Дзюба лишь ослабит команду.

- Честно говоря, я удивлюсь, если Дзюба окажется в ЦСКА. На мой взгляд, он слишком медленный для топ-клуба РПЛ. Артем ослабит команду, потому что не может играть в современный футбол, - цитирует специалиста РБ Спорт.

Ранее Дзюба выступал в ведущих российских клубах, таких, как питерский «Зенит» и московский «Спартак». В последнее время он пытался обустроить карьеру в Турции, но там не заладилось.