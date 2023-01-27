ЦСКА обыграл в товарищеском матче сербский «Партизан»

Московский ЦСКА обыграл в товарищеском матче «Партизан», российская команда вырвала победу в концовке игры, за которой следили около двух сотен поклонников ЦСКА, создавших неплохой шумовой фон, как сообщили очевидцы победы армейского клуба. Встреча прошла в турецком Белеке, где проходит сбор московской команды. Голы в составе ЦСКА забили Ярослав Арбузов и Федор Чалов.

Напомним, что в турнирной таблице российской Премьер-лиги ЦСКА занимает лишь пятое место, набрав двадцать девять очков. В следующем раунде команда сыграет в Сочи, это случится пятого марта в рамках восемнадцатого тура РПЛ.