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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор ЦСКА прокомментировал подписание Агапова

15 Января 2023 • 18:30 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
04.03 19:00

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о переходе защитника Ильи Агапова в столичный клуб.

«Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова — центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга», — заявил функционер «армейцев» в интервью изданию Sport24. Мовсесьян отметил, что видит Агапова в качестве футболиста сборной России, выделив его умения начинать атаку и обороняться один в один.

Напомним, что 21-летний воспитанник академии казанского «Рубина» перешёл в ЦСКА из «Пари НН», подписав контракт до 2027 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Мовсесьян Илья Агапов Трансферы футбола - зима 2023
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