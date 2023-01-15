Спортивный директор ЦСКА прокомментировал подписание Агапова

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о переходе защитника Ильи Агапова в столичный клуб.

«Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова — центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга», — заявил функционер «армейцев» в интервью изданию Sport24. Мовсесьян отметил, что видит Агапова в качестве футболиста сборной России, выделив его умения начинать атаку и обороняться один в один.

Напомним, что 21-летний воспитанник академии казанского «Рубина» перешёл в ЦСКА из «Пари НН», подписав контракт до 2027 года.