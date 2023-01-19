Кавазашвили назвал легионеров, игру которых снова хотел бы увидеть в РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, игру каких легионеров он снова хотел бы увидеть в РПЛ.

Ветеран выделил экс-игроков «Зенита» Халка и Мигеля Данни. Также Кавазашвили отметил спартаковца Алекса и бывших нападающих ЦСКА Вагнера Лава и Жо.

«Как ни странно, но среди российских команд были достаточно серьёзные легионеры — они прекрасно играли. Если бы мог выбрать, то я хотел бы снова посмотреть на Халка, Данни, нашего кудрявого «друга-армейца» Вагнера Лава и Жо в РПЛ», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

В настоящий момент 36-летний Халк выступает за «Атлетико Минейро», 38-летний Вагнер Лав представляет «Спорт Ресифи», 35-летний Жо находится в статусе свободного агента, а Данни и Алекс уже завершили свои профессиональные карьеры.