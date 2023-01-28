Гунько рассказал, почему Дзюба до сих пор не нашёл новый клуб

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Гунько не сомневается в том, что 34-летнему футболисту поступает немало предложений, однако трансфер до сих пор не состоялся, поскольку желание Дзюбы не совпадает с планами клубов. По мнению специалиста, экс-капитан сборной России мог бы усилить многие команды чемпионата Армении.

«Думаю, по нему есть предложения, сто процентов, но не всегда желания клуба совпадают с желанием футболиста. Но я не сомневаюсь, что мы ещё увидим Дзюбу на футбольных полях», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Дзюбы заинтересованы «Пари НН» и ЦСКА. Напомним, что нынешний сезон опытный форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду пять матчей и забив один гол.