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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гунько рассказал, почему Дзюба до сих пор не нашёл новый клуб

28 Января 2023 • 11:58 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о будущем российского нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Гунько не сомневается в том, что 34-летнему футболисту поступает немало предложений, однако трансфер до сих пор не состоялся, поскольку желание Дзюбы не совпадает с планами клубов. По мнению специалиста, экс-капитан сборной России мог бы усилить многие команды чемпионата Армении.

«Думаю, по нему есть предложения, сто процентов, но не всегда желания клуба совпадают с желанием футболиста. Но я не сомневаюсь, что мы ещё увидим Дзюбу на футбольных полях», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах Дзюбы заинтересованы «Пари НН» и ЦСКА. Напомним, что нынешний сезон опытный форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду пять матчей и забив один гол.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Гунько Урарту Трансферы футбола - зима 2023
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