Масалитин пожелал Облякову больше голов в РПЛ

Бывший форвард московских «армейцев» Валерий Масалитин прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом» в рамках контрольных матчей. Единственный гол в ворота подопечных Марцела Лички, напомним, оформил Иван Обляков, игра завершилась со счётом 1:0.

«Положительных эмоций после победы прибавится. Обляков забил? На сборах можно очень много забивать. Главное, чтобы он в чемпионате забивал», - цитирует Масалитина Rusfootball.

В текущем сезоне ЦСКА расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, позади 17 проведённых встреч и 29 завоёванных баллов.

На счету 24-летнего Облякова в текущем сезоне 22 появления на поле, два гола и три ассиста.