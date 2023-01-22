Нобоа не исключил, что будет работать в «Сочи» после завершения карьеры

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа и сам не исключает, что будет работать в этом футбольном клубе после завершения игровой карьеры.

«Мы обсуждали моё будущее в структуре клуба при подписании контракта. Борис Ротенберг действительно хочет, чтобы я остался после. Но пока у меня контракт на 2,5 года, планирую играть дальше, а потом видно будет», - цитирует Нобоа «РИА Новости Спорт».

Сейчас эквадорцу 37 лет, он выступает на футбольных полях России уже много лет – с 2007 года. Лишь в 2015 году он ненадолго покидал Россию, отправившись играть в греческий ПАОК, но с момента дебюта в Росси за «Рубин» он почти непрерывно играл за казанцев, московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и, конечно, «Сочи».