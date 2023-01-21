Губерниев: «Любой диалог РФС и УЕФА – уже конструктив»

Популярный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил будущую встречу делегаций РФС и УЕФА, которая пройдёт 24 января. Стороны, напомним, обсудят возможности для того, чтобы российские команды могли вернуться в европейские соревнования.

«Сейчас любой диалог — это уже конструктив и под лежачий камень вода не течёт. Но руки опускать не надо», - цитирует комментатора портал Metaratings.

Губерниев добавил, что очень рад тому, что переход в АФК так и не состоялся, ведь там, по его мнению, с командами из России тоже играть бы никто не стал.

Российские команды не участвуют в официальных турнирах под эгидой УЕФА с февраля прошлого года из-за политической ситуации и санкций.