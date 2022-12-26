Кузнецов оценил назначение Бердыева в «Сочи»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о назначении Курбана Бердыева на тренерский пост футбольного клуба «Сочи».

«Мы знаем, что Курбан Бекиевич — требовательный тренер, а его футбол строится от обороны. «Сочи» пропагандирует атакующий футбол — с Бердыевым им придётся перестраиваться», — заявил Кузнецов в интервью «Чемпионату». По мнению экс-футболиста, трёхлетнее отсутствие Бердыева в Российской премьер-лиге не скажется на нём плохо, поскольку специалист будет придерживаться своей линии и сможет построить команду.

Напомним, что Курбан Бердыев был официально назначен на тренерский пост футбольного клуба «Сочи» 26 декабря.