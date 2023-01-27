Чепчугов: «Дзюба поможет ЦСКА»

Бывший голкипер московских «армейцев» Сергей Чепчугов уверен, что возможный переход в ЦСКА Артёма Дзюбы только пойдёт на пользу коллективу.

«Это футболист с большой буквы. И он может помочь любой команде в чемпионате России, в том числе, и ЦСКА», - цитирует Чепчугова Sport24.

Напомним, новости о том, что Дзюба якобы может продолжить карьеру в ЦСКА появились сегодня. В московскому клубе подобные слухи опровергли. Предполагается, что игроком интересуется наставник «армейцев» Москвы Владимир Федотов.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», за который россиянин забил лишь один гол в нескольких играх.