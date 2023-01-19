Гаджиев назвал легионера, которого вернул бы в РПЛ

Опытный советский и российский тренер Гаджи Гаджиев назвал иностранца, которого точно вернул бы в РПЛ. Им стал бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав.

«Если бы была возможность вернуть одного из легионеров в РПЛ, то это был бы Вагнер Лав», - цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2013 год, периодически отправляясь в аренды на родину. Всего за взрослую карьеру он успел поиграть за 11 разных клубов из семи стран.

Прямо сейчас уже возрастной 38-летний бразилец играет за «Спорт Ресифи» на родине. Стоимость игрока оценивается всего в 250 тыс. евро.