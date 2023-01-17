Бийол: «Может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА»

Экс-защитник ЦСКА, а ныне игрок итальянского «Удинезе» Яка Бийол высказался на тему своего возможного возвращения в московский клуб.

23-летний словенец не исключил, что однажды снова будет выступать в России, выразив надежду на скорейшее улучшение общемировой ситуации.

«Не могу предсказать, что случится в будущем, но, может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА», — цитирует Бийола Sport24.

Напомним, Бийол выступал за ЦСКА в период с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 96 матчей, забив в них семь голов и отдав восемь результативных передач. В текущем сезоне на счету словенца два мяча в 15 встречах за «Удинезе».