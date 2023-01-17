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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бийол: «Может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА»

17 Января 2023 • 11:56 Комментировать
Сампдория
...
Удинезе
1 3.65 X 3.30 2 2.10
22.01 14:30

Экс-защитник ЦСКА, а ныне игрок итальянского «Удинезе» Яка Бийол высказался на тему своего возможного возвращения в московский клуб.

23-летний словенец не исключил, что однажды снова будет выступать в России, выразив надежду на скорейшее улучшение общемировой ситуации.  

«Не могу предсказать, что случится в будущем, но, может, когда-то решусь на возвращение в ЦСКА», — цитирует Бийола Sport24.

Напомним, Бийол выступал за ЦСКА в период с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «армейцев» защитник провёл 96 матчей, забив в них семь голов и отдав восемь результативных передач. В текущем сезоне на счету словенца два мяча в 15 встречах за «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Яка Бийол
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