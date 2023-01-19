Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк: «Хапоэль» не хочет отпускать Иполе»

19 Января 2023 • 10:56 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятность возвращения защитника «Сочи» Филипа Иполе в Россию текущей зимой. Напомним, что в настоящий момент 21-летний нигериец выступает за израильский клуб «Хапоэль Хадера» на правах аренды.

По словам Селюка, «Хапоэль» не намерен отпускать Иполе, чьё арендное соглашение рассчитано до лета нынешнего года.

«Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе израильской команды 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Сочи Филип Иполе Хапоэль Хадера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возможный переход защитника «Норвича» в один из российских клубов следующим летом
11:15 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «А с чего вы взяли, что Баринов стоит 15 миллионов евро?»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Хапоэль» не хочет отпускать Иполе»
10:39 · Россия. Первая лига
Орлов: «Слуцкий не мог дать Хвиче то, что ему было нужно»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал легионера, которого хотел бы вернуть в Россию
10:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Тодоровича: «У Дарко всё хорошо, он на сборе с «Ахматом»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Уткин заявил, что хочет снова комментировать 2
09:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — о возможном переходе Дюссенна в «Локомотив»: «Стоит присмотреться к молодому поколению российских футболистов»
09:22 · Россия. Первая лига
Яровинский: «Уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал легионеров, игру которых снова хотел бы увидеть в РПЛ
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал проблему трансфера Баринова 1
08:47 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА
08:40 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Мбаппе может стать вторым Месси»
08:35 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Товарищеские матчи сборной России ни к чему не ведут»
Все новости
Рекомендуем