Агент Селюк: «Хапоэль» не хочет отпускать Иполе»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятность возвращения защитника «Сочи» Филипа Иполе в Россию текущей зимой. Напомним, что в настоящий момент 21-летний нигериец выступает за израильский клуб «Хапоэль Хадера» на правах аренды.

По словам Селюка, «Хапоэль» не намерен отпускать Иполе, чьё арендное соглашение рассчитано до лета нынешнего года.

«Дело в том, что «Хапоэль» не хочет его отпускать. Филип основной защитник и они боятся его потерять. Где они потом найдут такого игрока?» — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе израильской команды 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.