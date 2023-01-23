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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа: «Я буду надеяться, что «Сочи» будет наверху»

23 Января 2023 • 21:15 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Один из лидеров «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об ожиданиях от игры коллектива во второй части сезона Российской премьер-лиги.

«Не знаю, кто станет чемпионом России или займет второе место. Но я буду стараться и надеяться, что «Сочи» будет наверху», — заявил эквадорский полузащитник в интервью изданию «РБ Спорт». Экс-игрок «Зенита», «Рубина», «Ростова» и «Динамо» также отметил, что для «Сочи» важно выиграть первые встречи после возобновления сезона и показать хороший результат в последних 13 турах.

Напомним, что «Сочи» находится на девятой строчке, набрав 25 очков. Отставание от топ-3 составляет 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Кристиан Нобоа Сочи РПЛ
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