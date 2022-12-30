Канчельскис: «РФС нужно держаться УЕФА и сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют»

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис считает верным, что РФС отложил вопрос о переходе из УЕФА в АФК.

«РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют», - цитирует бывшего футболиста «Чемпионат».

Канчельскис пояснил, что когда РФС начнут выгонять из европейской футбольной конфедерации, вот тогда и нужно заниматься решением вопроса о перехода в Азию. Но сейчас исполкому РФС следует притормозить и ждать.

Отметим, на сегодняшнем заседании исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал, что в ФИФА и УЕФА посылают национальному футбольному союзу положительные сигналы и, возможно, в будущем клубы из России смогут выступать в официальных европейских турнирах, в которых они не играют с февраля 2022 года.