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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «РФС нужно держаться УЕФА и сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют»

30 Декабря 2022 • 21:31 Комментировать
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04.03 19:00

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис считает верным, что РФС отложил вопрос о переходе из УЕФА в АФК.

«РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют», - цитирует бывшего футболиста «Чемпионат».

Канчельскис пояснил, что когда РФС начнут выгонять из европейской футбольной конфедерации, вот тогда и нужно заниматься решением вопроса о перехода в Азию. Но сейчас исполкому РФС следует притормозить и ждать.

Отметим, на сегодняшнем заседании исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал, что в ФИФА и УЕФА посылают национальному футбольному союзу положительные сигналы и, возможно, в будущем клубы из России смогут выступать в официальных европейских турнирах, в которых они не играют с февраля 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис Переход РФС в АФК
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