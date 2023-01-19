Нобоа заявил о намерении остаться в «Сочи» ещё на сезон

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил о желании остаться в своём нынешнем клубе ещё на один сезон.

«Пока идут переговоры. Мы разговариваем, всё хорошо. Я думаю, останусь ещё на год», — приводит слова Нобоа РИА Новости.

Действующий контракт 37-летнего эквадорца с «Сочи» рассчитан до лета текущего года. Цвета южан Нобоа защищает с августа 2019 года. Минувшим летом сам футболист неоднократно заявлял, что хотел бы сменить команду. Среди возможных вариантов нового места работы назывались ЦСКА и «Зенит».

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе сочинской команды 16 матчей, забив в них 10 голов и отдав одну результативную передачу. Ранее опытный футболист также представлял «Рубин», «Ростов», «Динамо» и «Зенит».