Российский футбольный тренер Сергей Юран назвал главный минус современных футболистов. Именно это, по его словам, мешает молодым россиянам заиграть в европейских клубах.

«Моё поколение по-другому воспитано, мы были голодными до побед, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте только деньги. К сожалению, многие игроки слишком избалованы», - цитирует Юрана «РБ Спорт».

Юран добавил, что если у игрока нет желания развиваться и совершенствоваться каждый день, а также своеобразного характера, то и в Европе ему будет заиграть трудно, ведь российский клуб может обеспечить футболиста деньгами.