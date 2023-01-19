Сербский журналист: «У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы»

Сербский журналист Зоран Ивкович высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в один из балканских клубов. Напомним, что на данный момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

По мнению Ивковича, Дзюба является отличным форвардом, однако также подчеркнул, что подписывать игроков в таком возрасте и с такой высокой зарплатой сербским клубам невыгодно.

«Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате. У большинства сербских клубов бюджет меньше зарплаты Дзюбы», — цитирует Ивковича Sport24.

Напомним, что минувшим летом ходили слухи о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду», однако россиянин выбрал турецкий «Адана Демирспор», с котором расторг соглашение в начале ноября прошлого года.