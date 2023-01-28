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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, он сильнее Чалова»

28 Января 2023 • 13:16 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в услугах опытного футболиста заинтересован главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов. Однако в самом клубе опровергли эту информацию.

По мнению Тарханова, Дзюба превосходит по уровню игры основного нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, поэтому смог бы усилить «армейцев».

«Дзюба способен ещё заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил. Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов. Для тренера два разных нападающих — это тоже плюс», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что 24-летний Чалов провёл в нынешнем сезоне за ЦСКА 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. На счету Дзюбы один гол в пяти встречах за турецкую команду «Адана Демирспор», которую он покинул в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Артём Дзюба Фёдор Чалов
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