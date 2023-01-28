Тарханов: «Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, он сильнее Чалова»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в услугах опытного футболиста заинтересован главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов. Однако в самом клубе опровергли эту информацию.

По мнению Тарханова, Дзюба превосходит по уровню игры основного нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, поэтому смог бы усилить «армейцев».

«Дзюба способен ещё заиграть в топ-клубе, свои футбольные качества он точно не утратил. Дзюба был бы хорошим вариантом для ЦСКА, плюс на сегодня он сильнее, чем Чалов. Для тренера два разных нападающих — это тоже плюс», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что 24-летний Чалов провёл в нынешнем сезоне за ЦСКА 11 матчей, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. На счету Дзюбы один гол в пяти встречах за турецкую команду «Адана Демирспор», которую он покинул в ноябре прошлого года.