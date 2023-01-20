Бердыев: «Я практически не думал над предложением «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев, возглавивший южан в ноябре прошлого года, рассказал о том, как у него возник вариант с работой в этом клубе.

Напомним, что начинал нынешний сезон Бердыев в качестве наставника иранского «Трактора». Однако, по словам 70-летнего специалиста, над предложением российского клуба он долго не раздумывал, так как имел договорённость с руководством «Трактора» о досрочном расторжении соглашения в случае появления интересного варианта.

«Сочи» уже достаточно ярко заявил о себе в чемпионате России. Понятно, что в этой команде пока нет таких условий для тренировок, как в топ‑клубах. Но эти обстоятельства не мешают футболистам достаточно квалифицированно тренироваться и работать», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. На посту главного тренера команды Бердыев сменил Вадима Гаранина.