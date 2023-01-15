Кучаев оценил первый матч ЦСКА на зимнем сборе

Футболист столичного ЦСКА Константин Кучаев высказался о первом матче «армейцев» на зимнем сборе.

«На сборах игра и задачи совсем другие, чем в РПЛ. Сложно судить о сопернике. Грубо играл соперник? Ну, это футбол. Есть судья, который должен разграничивать такие вещи. Порой случается всякое», — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс». Также полузащитник рассказал, что чувствует себя хорошо, отметив, что не переживает из-за ничьи, поскольку клуб рассчитывает показать себя уже после возобновления сезона.

Напомним, что первый матч «армейцев» на зимнем сборе против клуба «Симба» из Танзании закончился со счётом 2:2.