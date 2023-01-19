Федотов: «У Агапова небольшое повреждение, ничего серьёзного нет»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме новичка «армейцев» Ильи Агапова.

«У Агапова небольшое повреждение, но надеемся, что ко второму сбору он уже будет в общей группе. Ничего серьёзного нет», — заявил специалист в интервью изданию Sport24. Ранее главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что защитник продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения сухожилия в области коленного сустава.

Напомним, что Агапов перешёл в стан «армейцев» из «Пари НН» в январе текущего года, подписав контракт на четыре сезона.