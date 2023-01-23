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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич допускает возвращение в ЦСКА после окончания карьеры

23 Января 2023 • 18:13 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший полузащитник московских «армейцев» Зоран Тошич совсем не исключил, что может вернуться в московский ЦСКА после того как завершит карьеру игрока.

«ЦСКА - мой любимый клуб, моя любимая команда. Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Напомним, серб выступал за московский клуб семь лет – с 2010 по 2017 год и трижды стал с «армейцами» чемпионом России. Ныне 35-летний Тошич находится без клуба, последней командой в его карьере на данный момент был казахстанский «Тобол», за который он выступал в 2021-2022 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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