Тошич допускает возвращение в ЦСКА после окончания карьеры

Бывший полузащитник московских «армейцев» Зоран Тошич совсем не исключил, что может вернуться в московский ЦСКА после того как завершит карьеру игрока.

«ЦСКА - мой любимый клуб, моя любимая команда. Наступит день, когда я закончу с футболом, и, может быть, буду связан вновь с ЦСКА», - цитирует Тошича «Спорт-Экспресс».

Напомним, серб выступал за московский клуб семь лет – с 2010 по 2017 год и трижды стал с «армейцами» чемпионом России. Ныне 35-летний Тошич находится без клуба, последней командой в его карьере на данный момент был казахстанский «Тобол», за который он выступал в 2021-2022 годах.