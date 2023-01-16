Арбитр Вилков: «У Дзюбы получилось бы в судействе»

Бывший российский арбитр Михаил Вилков считает, что 34-летний нападающий Артём Дзюба, находящийся в настоящий момент без клуба, способен стать хорошим судьёй.

«У Дзюбы получилось бы в судействе. Правила подучит, и готов. Главное — желание», — цитирует Вилкова Sport24.

Напомним, текущий сезон Дзюба начинал в клубе «Адана Демирспор», однако в ноябре прошлого года покинул турецкую команду, проведя в её составе всего лишь пять официальных встреч. Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России может продолжить карьеру в московском «Торпедо», который в настоящий момент замыкает турнирную таблицу РПЛ.