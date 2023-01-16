Защитник ЦСКА Лукин: «Акинфеев показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о том, как вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев устраивал проверки для своих партнёров на знание истории клуба.

18-летний футболист признался, что сам он с детства посещает стадион и знаком со всеми фактами.

«Игорь показал на Олича: «Ты знаешь, кто это?» Я сразу: «Естественно!» И правда знал, но на секунду у меня вылетело из головы. Такое давление было! Но сказал уверенно», — цитирует Лукина Sport24.

В нынешнем сезоне молодой Лукин провёл в составе «красно-синих» шесть матчей, отметившись в них одной результативной передачей. После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.