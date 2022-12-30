Кириченко рассказал, когда подпишет контракт с «Сочи»

Ассистент Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко всё ещё не подписал контракт с новым клубом Курбана Бекиевича – «Сочи». О том, что Бердыев официально возглавил южан, стало известно 25 декабря.

«Я контракт ещё не подписал, мне нечего сказать. Это будет после нового года», - цитирует Кириченко «РБ Спорт».

Бывший российский бомбардир, а теперь футбольный тренер работал с Бердыевым в «Ростове», а спустя несколько лет в алматинском «Кайрате» и иранском «Тракторе». Кириченко может войти в тренерский штаб Бердыева и в сочинской команде.

Сейчас серебряный призёр прошлого розыгрыша РПЛ идёт на девятом месте в турнирной таблице лиги.