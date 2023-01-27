Алдонин назвал трёх лучших легионеров в РПЛ на данный момент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин назвал лучших легионеров РПЛ, которые выступают в клубе на данный момент.

«По прошедшему отрезку чемпионата лучший – Промес, ещё мне очень нравится Клаудиньо», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Эксперт добавил, что мог бы выделить ещё и Хорхе Карраскаля, который иногда может сыграть великолепно, а иногда остаться в тени.

Напомним, Куинси Промес, который пока отдельно от «Спартака» готовится к сезону, является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент на пару с Владимиром Сычевым из самарских «Крыльев Советов» – у обоих по 14 забитых голов после 17 прошедших туров.