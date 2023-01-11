Агент: «Божович готов рассмотреть предложения не только из России»

Срджан Еремич, агент известного черногорского тренера Миодрага Божовича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, предложений о работе от российских клубов Божовичу пока не поступало, однако 54-летний специалист готов рассмотреть варианты и в других странах.

«Если появятся варианты в Сербии или других балканских странах, Божовичу это тоже интересно, он всегда готов рассмотреть подобные предложения», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Божович возглавлял такие команды, как «Динамо», «Локомотив» и «Ростов». Последним местом работы черногорского тренера на сегодняшний день остаётся тульский «Арсенал», который он покинул по окончании прошлого сезона, не сумев сохранить прописку в РПЛ.