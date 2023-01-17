Гацкан: «Все хотят поработать в тренерском штабе Бердыева»

Бывший полузащитник «Ростова» и «Рубина» Александр Гацкан высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

По мнению Гацкана, Бердыев сможет достичь успехов с сочинской командой. Экс-футболист также признался, что хотел бы войти в тренерский штаб своего бывшего наставника.

«Думаю, все хотят у него поработать. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта.