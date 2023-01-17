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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан: «Все хотят поработать в тренерском штабе Бердыева»

17 Января 2023 • 13:32 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший полузащитник «Ростова» и «Рубина» Александр Гацкан высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

По мнению Гацкана, Бердыев сможет достичь успехов с сочинской командой. Экс-футболист также признался, что хотел бы войти в тренерский штаб своего бывшего наставника.

«Думаю, все хотят у него поработать. У Курбана Бекиевича можно набраться опыта. К сожалению, у него штаб не резиновый, он набирает людей, которые с ним будут работать», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Сейчас в чемпионате России продолжается зимний перерыв, который завершится в начале марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Гацкан Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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