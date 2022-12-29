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Пономарёв — о Карраскале: «Выгнать его к чёртовой матери»

29 Декабря 2022 • 12:21 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв резко высказался о полузащитнике «армейцев» Хорхе Карраскале.

Напомним, ранее 24-летний колумбиец заявил, что хотел бы выступать за другую команду, так как российские клубы в настоящий момент отстранены от еврокубков.

По мнению Пономарёва, ЦСКА необходимо избавиться от южноамериканского легионера.

«Карраскаль — это дешёвое повидло. Он понял, что здесь можно расслабиться и получать огромные деньги. Выгнать его к чёртовой матери! И взять работягу, хорошего полузащитника», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Карраскаль провёл в составе ЦСКА 18 матчей, забив в них пять голов и отдав шесть результативных передач. Цвета «армейцев» игрок сборной Колумбии защищает с февраля нынешнего года.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль Владимир Пономарёв
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