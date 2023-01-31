Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун не хочет возвращаться в Россию, несмотря на предложения от «Локомотива» и «Сочи» эксклюзив

31 Января 2023 • 20:44 Комментировать (1)
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун не горит желанием снова играть в России, где провёл славные восемь лет своей карьеры, играя в разные годы за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Об этом стало известно от источника портала «ЕвроФутбол.Ру».

Напомним, информация об интересе к Азмуну от «Локомотива» и «Сочи» появилась сегодня вечером в день дедлайна европейского трансферного окна. «Локомотиву» остро необходим форвард, а в «Сочи» Азмуна хочет видеть хорошо знакомый ему Курбан Бердыев.

В «Байере» у Азмуна дела совсем плохи – он ещё ни разу не забивал в официальных матчах «фармацевтов» в текущем сезоне и лишь отдал два ассиста в 13 играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сердар Азмун Сочи Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
31 Января 2023 в 21:07
ай он и туды не захощиц вазвращаца.. не чокнутый жэ.. кхе-кхе.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
21:46 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прокомментировал приход Тедеско в сборную Бельгии
20:25 · Россия. Премьер-лига
Московский «Локомотив» и «Сочи» могут арендовать Азмуна слухи
20:21 · Россия. Премьер-лига
​Салихова уколола Руя Виторию, отвечая на вопрос о Тедеско
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Федотов – о слухах про Дзюбу: «Какая-то спланированная акция»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал, почему Гайч ушёл из ЦСКА
18:48 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА забил 6 безответных голов «Алании»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тихий подтвердил интерес от «Торпедо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Я не знаю, где бы Малком играл в «ПСЖ» 2
18:25 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал о реакции на срыв трансфера Изидора в «Лион»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Зениту» не помешал бы сейчас Азмун»
18:08 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА показал красивый гол Чалова видео
18:06 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Гайча ценят в Италии за его качества» эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
Дашаев — об уходе из «Факела»: «В футболе иногда нужно менять обстановку, впереди у меня новый этап»
17:40 · Россия. Премьер-лига
«Факел» объявил об уходе Дашаева
17:34 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» прокомментировали переход защитника Баньяка из «Кайрата»
Все новости
Рекомендуем