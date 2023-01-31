Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун не горит желанием снова играть в России, где провёл славные восемь лет своей карьеры, играя в разные годы за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Об этом стало известно от источника портала «ЕвроФутбол.Ру».

Напомним, информация об интересе к Азмуну от «Локомотива» и «Сочи» появилась сегодня вечером в день дедлайна европейского трансферного окна. «Локомотиву» остро необходим форвард, а в «Сочи» Азмуна хочет видеть хорошо знакомый ему Курбан Бердыев.

В «Байере» у Азмуна дела совсем плохи – он ещё ни разу не забивал в официальных матчах «фармацевтов» в текущем сезоне и лишь отдал два ассиста в 13 играх.