Нигматуллин: «Меня уже утомило строить предположения, куда перейдёт Дзюба»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится в поисках нового места работы.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Пари НН» или в ЦСКА. По мнению Нигматуллина, опытному форварду необходимо здраво оценить свой уровень и найти команду, в которой он сможет демонстрировать своё футбольное мастерство.

«Меня уже утомило строить предположения, куда перейдёт Дзюба. Артёму надо всё взвесить и понять, на каком уровне он может играть. Тот же Криштиану Роналду выбрал клуб из Саудовской Аравии», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба находится без клуба с ноября прошлого года, когда расторг соглашение с «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе турецкой команды пять матчей и забил один гол.