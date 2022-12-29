Алдонин: «Сейчас легионеры российским клубам не нужны»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что в условиях изоляции российского футбола клубам стоит акцентировать внимание на собственных воспитанниках, а не приглашать легионеров.

«Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. На сегодняшний день нужно максимально развивать своих доморощенных футболистов», — цитирует Алдонина «Спорт День за Днём».

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Сейчас активно обсуждается вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).