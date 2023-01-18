Агент Дивеева: «Недавно был звонок из клуба турецкой Суперлиги»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал об имеющимся интересе к своему клиенту со стороны турецкого клуба.

«Интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 12 матчах ЦСКА, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.