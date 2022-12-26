Спортивный юрист раскритиковал переход РФС в АФК

Спортивный юрист Михаил Прокопец сомневается, что РФС нужно менять конфедерацию и переходить из УЕФА в АФК.

«Условная Япония откажется с нами играть. Что тогда? Есть решение CAS, которое утверждает, что так делать можно», - цитирует юриста «Чемпионат».

Как он пояснил, во всём этом переходе нет никакого смысла, ведь на чемпионате мира 2026 года, куда сборная России ещё может попасть, россияне могут наткнуться на сборные Дании или Швеции. А эти команды вполне могут отказаться играть с российской сборной.

Решение о переходе из УЕФА в АФК исполком РФС обещает принять завтра на заседании организации.