Тренер «Ростова» Осинов рассказал о несостоявшемся переходе своего сына в ЦСКА

Тренер «Ростова» Михаил Осинов рассказал о несостоявшемся переходе своего сына, защитника Михаила Осинова-младшего в ЦСКА.

Напомним, что в настоящий момент 22-летний Осинов выступает за «Космос» из Долгопрудного. Ранее же он защищал цвета ростовского клуба, своей игрой за молодёжную команду которого и привлёк внимание руководства «армейцев».

«По Мише звонил ЦСКА, предлагал хорошие деньги, «Ростов» отказался», — приводит слова Осинова-старшего Sport24.

В текущем сезоне Осинов провёл в составе «Космоса» 24 матча, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 175 тысяч евро.