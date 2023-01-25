Масалитин: «Казахстан для Слуцкого – неплохой вариант»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вести о том, что ныне безработным российским тренером Леонидом Слуцким заинтересовался неназванный клуб из Казахстана.

«Если хорошее, достойное предложение, то почему нет? Чемпионат Казахстана, если команда будет участвовать в еврокубках, неплохой вариант», - цитирует экс-форварда Rusfootball.

Масалитин добавил, что на текущий момент все места в командах РПЛ заняты и вряд ли известный специалист сможет найти себя в лиге, где пока он не востребован.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был «Рубин», с казанцами он сначала вылетел из РПЛ, а после выступал в Первой лиге.