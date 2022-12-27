Шишкин — о возможном переходе РФС в Азию: «От этого больше всех страдают футболисты»

Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Напомним, сегодня, 27 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято такое решение.

По мнению Шишкина, в сложившейся ситуации больше остальных страдают футболисты, которые теряют драгоценное время.

«Тому, кто сейчас в расцвете сил — 25-27 лет, в сборной — им осталось не так много времени до завершения карьеры. И получается, это золотое время «прогорает» просто так — когда они бы могли участвовать в больших турнирах», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что если переход в АФК состоится, скорее всего, обратно в Европу российские команды вернуться уже не смогут.

Напомним, весной нынешнего года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров, что и вынудило РФС задуматься о переходе в Азию.