В «Оренбурге» высказались о возможном переходе Гойковича в ЦСКА

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к боснийскому защитнику Ренато Гойковичу.

Ранее сообщалось, что московский клуб уже провёл предварительные переговоры по возможному трансферу.

«Интерес ЦСКА к Гойковичу? Не слышал. В клубе нет ничего по Ренато — ни официально, ни неофициально», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Действующий контракт Гойковича с «Оренбургом» рассчитан до лета нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 900 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Оренбург» 16 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.