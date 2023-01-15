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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА интересен защитник «Оренбурга» эксклюзив

15 Января 2023 • 21:25 Комментировать

ЦСКА изучает варианты по усилению своего состава на будущее. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», московский клуб рассматривает кандидатуру защитника «Оренбурга» Ренато Гойковича. Стороны уже провели предварительные консультации.

Действующий контракт Ренато Гойковича с «Оренбургом» истекает по завершению нынешнего сезона. ЦСКА видит в нём одну из возможных замен для Виллиана Роши, который летом может покинуть команду.

Ренато Гойковичу 27 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают боснийского футболиста в 900 тысяч евро. За «Оренбург» Гойкович выступает с сентября 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Ренато Гойкович трансферы футбола - лето 2023
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