Ротенберг рассказал о деталях расставания «Сочи» с Гараниным

Президент «Сочи» Борис Ротенберг поведал детали расставания с уже бывшим главным тренером южан со специалистом Вадимом Гараниным, он возглавлял сочинцев в первой половине сезона.

«Никаких нареканий, расстались по-дружески. Команде нужна была встряска, мы провалились, по моему мнению», - цитирует функционера ТАСС.

Ротенберг добавил, что команда при Гаранине не играла плохо, однако клубу нужны были изменения.

Напомним, сейчас футбольный клуб «Сочи» идёт на девятом месте, у команды 25 очков, в сезоне прошлом сочинцы под руководством Владимира Федотова взяли серебряные медали чемпионата России.