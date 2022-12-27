Канчельскис — о возможном переходе в Азию: «Нас могут попросту кинуть»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Канчельскис допустил, что если этот переход в итоге произойдёт, УЕФА и ФИФА легко могут обмануть РФС в вопросе, который касается наложения новых санкций на наш футбол.

«У РФС нет возможности шантажировать УЕФА и ФИФА. Нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Сегодня, 27 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе в АФК.