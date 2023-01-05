Петреску: «К сожалению, мне будет тяжело возглавить команду из РПЛ»

Известный румынский тренер Дан Петреску высказался о своём возможном возвращении в Россию.

Напомним, что ранее Петреску возглавлял «Кубань» и московское «Динамо». В настоящее время 55-летний специалист занимает пост наставника «ЧФР Клуж».

«К сожалению, мне будет тяжело покинуть нынешнее место работы и возглавить команду из РПЛ. С ЧФР мы чемпионы последние пять лет и хорошо играем в Европе. Сейчас я счастлив в Румынии», — приводит слова Петреску Sport24.

Петреску также подчеркнул, что владелец ЧФР намерен предоставить ему ещё минимум пять лет у руля команды, которую он возглавляет с 2021 года.