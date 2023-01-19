Тарханов: «В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о 80-м месте Российской премьер-лиги в списке сильнейших чемпионатов.

«В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит. Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте», — заявил экс-тренер «Урала» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Российская премьер-лига сильнее, чем первенства Нигерии, Замбии и Белоруссии.

Напомним, что ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших лиг мира, первое место в которой заняла бразильская Серия А.