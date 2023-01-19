Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит»

19 Января 2023 • 17:23 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.85 2 2.15
04.03 19:00

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о 80-м месте Российской премьер-лиги в списке сильнейших чемпионатов.

«В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит. Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте», — заявил экс-тренер «Урала» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Российская премьер-лига сильнее, чем первенства Нигерии, Замбии и Белоруссии.

Напомним, что ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших лиг мира, первое место в которой заняла бразильская Серия А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Александр Тарханов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
18:49 · Россия. Премьер-лига
Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче ЦСКА с «Оренбургом»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Фомине: «В чемпионате Германии, Англии и во Франции ему будет тяжело играть, в Испании - может быть»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела сравнил талант Кокорина и Мамаева
18:34 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Уход Фомина будет потерей для «Динамо», но не огромной»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Медина – о задачах ЦСКА: «Хотим стать чемпионами»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Говорил и буду говорить хорошо о Галактионове»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​В матче ЦСКА – «Оренбург» произошла потасовка видео
18:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА минимально обыграл «Оренбург»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Только представителям Гаджимурадова хочется расторгнуть контракт»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отклонил предложение «Бешикташа» по Баринову
17:39 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Мне всегда нравилась игра Алекса в «Спартаке»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Талалаев посетил матч «Факела» со «Спартаком»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили верит в чемпионский титул «Спартака»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «По Стаматову предложений в клуб не поступало»
Все новости
Рекомендуем